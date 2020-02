Meret, a breve la proposta di rinnovo, ma lui dirà di no!

Al momento un problema al fianco non lo aiuta, ma da quando sulla panchina azzurra è giunto Gattuso, qualche certezza, Alex Meret, l’ha persa. E potrebbe decidere anche di guardarsi intorno già dalla prossima estate. Come si legge su sigonfialarete.com, il Napoli avrebbe deciso di proporre un rinnovo al giovane portiere friulano, perchè tra le intenzioni del club c’è quella di blindare Meret almeno fino al 2025, con un aumento di stipendio che potrebbe arrivare fino a 3 milioni di euro bonus compresi. L’incontro dovrebbe esserci a breve, ma nel corso di questo incontro, attraverso i suoi agenti, Alex Meret dirà di ‘no’ alla proposta di rinnovo del Napoli. Il ragazzo non ha intenzione di andar via, a Napoli sta bene, ma al momento, non intende prolungare il suo matrimonio con l’azzurro senza aver prima capito che tipo di evoluzioni subirà la sua situazione personale e più in generale il progetto futuro del club.