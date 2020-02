Padovan: “Juve? Per giocare così bastava Allegri, lo Scudetto lo vince…”

Giancarlo Padovan ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “Possiamo parlare di Gattuso come Simone Inzaghi? No, Inzaghi è da anni che porta la Lazio in alto in classifica ed a vincere coppe. Gattuso non lo ha ancora fatto. Se Gattuso vincesse la Coppa Italia allora si creerebbero i presupposti per una carriera alla Simone Inzaghi”.

Sull’Inter: “Non è vero che Conte non ha un piano B e gioca solo di aggressione e pressing, può giocare anche di ripartenza. Ieri non si sono create le condizioni anche perché non ha disputato una buona partita Lautaro Martinez. Ma l’Inter non ha perso per Lautaro. Lo ha fatto perché è stata molle negli ultimi trenta minuti. Conte avrebbe potuto inserire Eriksen prima. Ieri non ho visto una grande partita, bloccata quasi per un’ora dal tatticismo. Ecco perché dico che Conte forse avrebbe dovuto fare di più la partita come aveva già fatto in altre circostanze. L’atteggiamento dell’Inter è stato un po’ troppo passivo, quasi che si accontentasse del pareggio. Ho avuto questa sensazione. L’Inter farà parte della lotta scudetto fino in fondo e secondo me lo vincerà”.

Juve di Sarri che non convince? “Sarri ha dichiarato di doversi adattare alla squadra. Per andare avanti con una squadra di solisti sarebbe bastato Allegri. Allegri in campionato avrebbe avuto un andamento più regolare perché dava alla squadra una maggiore solidità difensiva. La Juve con queste prestazioni secondo me non può vincere lo scudetto e non la vedo favorita per la Champions, come dice invece Klopp. Siamo ancora lontani da quello che ci aspettavamo da Sarri. Per giocare in questo modo sarebbe bastato Allegri. Sarri avrebbe dovuto portare qualcosa di più. Con queste prestazioni non va bene. La Juve in questo momento è una squadra che per come sta giocando deve essere più preoccupata dell’Inter”.