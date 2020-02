Serie A – Milan-Torino al 45′: Rebic fa urlare San Siro

Lunedì 17 febbraio ore 20:45

Milan-Torino 1-0 Rebic (M) 25′

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma, Calabria, Kjaer (Gabbia 44′), Romagnoli, Hernandez, Kessie, Bennacer, Castillejo, Paquetà, Rebic, Ibrahimovic. A disposizione: Begovic, A. Donnarumma, Saelemaekers, Musacchio, Laxalt, Bonaventura, Gabbia, Maldini, Leao. Allenatore: Pioli.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu, Lyanco, Nkoulou, Bremer, Rincon, Lukic, De Silvestri, Ansaldi, Edera, Berenguer, Belotti. A disposizione: Rosati, Ujkani, Singo, Aina, Djidji, Adopo, Baselli, Meite, Zaza, Millico. Allenatore: Longo.

Arbitro: Fabbri.

Ammoniti: Bennacer (M) 22′, Edera (T) 34′

Note: recupero p.t. 2′.

Primo tempo. Il primo pericolo arriva al 4′ col tiro di Ibrahimovic deviato a un soffio dal palo da un avversario, replica il Toro al 15′ con Berenguer che riceve da De Silvestri e solo in area calcia alle stelle sprecando tutto. Al 25′ Castillejo sfonda sulla destra e crossa per Rebic che con una precisa rasoiata in diagonale trafigge Sirigu per l’1-0 rossonero, col passare dei minuti entrambe le squadre commettono molti errori in fase di impostazione e il ritmo cala. Nel finale di tempo Bennacer si incunea in area dalla destra servito da Paquetà ma NKoulou ferma il centrocampista algerino chiudendo la prima frazione sull’1-0 per il Diavolo.