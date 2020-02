Cagliari/Napoli: Mertens allenatore in campo. Ha parlato con tutti

Probabilmente è scattato qualcosa dal punto di vista psicologico a ‘Ciro’, come ormai lo chiamano tutti a Napoli. Da apprezzare il suo atteggiamento. Per gran parte del match sembra quasi un allenatore in campo. Dà indicazioni a Fabian al fine di occupare bene l’area, corre da Manolas e lo consiglia sulla costruzione dal basso, prende sotto la sua ala Elmas, spiegandogli come combinare nella metà campo avversaria. E a fine partita si becca il bacio di Insigne, quasi come se fosse da capitano a capitano. Sorprende come nonostante una partita intera passata a dannarsi per tutto il campo in pieno recupero abbia ancora il fiato di andare a pressare Cragno nell’area di rigore, incitando i compagni. Dries ha deciso di caricarsi sulle spalle il Napoli, a prescindere da ogni discorso legato al rinnovo che ancora non arriva. Fonte: Il Roma