Giordano: “Gattuso ha fatto bene a smascherare Allan, Lazio da scudetto”

Bruno Giordano ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “La Lazio è da scudetto? Ormai sono tre mesi che sta facendo cose straordinarie, Lazio-Atalanta è stata la partita della svolta. Adesso la Lazio deve giocarsela per lo scudetto. È una squadra difficile da prendere perché sa sfruttare i momenti e cambia modo di giocare nel corso della partita. Con l’entusiasmo si possono fare cose impensabili. Chi butto giù dalla torre tra Chinaglia, Giordano ed Immobile? Giordano. Chi in attacco con me? Scelgo Chinaglia, per l’affetto. Il palleggio del Napoli dinanzi la propria porta mi fa paura. Lo fanno tutti, ma non dà frutti. Si rischia troppo. Al momento questa tattica ha dato al Napoli soltanto un grande dispiacere contro la Lazio. Questo palleggio è una moda che ormai c’è solo in Italia: siamo arrivati 6-7 anni dopo ciò che faceva Guardiola al Barcellona, ma ora neanche Guardiola lo fa più. Incredibile la sconfitta del Napoli con il Lecce. Nei primi 20 minuti sembrava il Napoli potesse fare una goleada. Rinnoverei il contratto a Mertens e Callejon. Anche se non giocano 38 partite su 38, ne fanno 20 sempre in modo giusto e sono giocatori ancora validi. Gattuso ha fatto bene a smascherare il comportamento di un Allan poco impegnato? Gattuso è molto onesto, secondo me ha fatto bene. È uno vero, mi piace, domenica prossima sarà il primo a complimentarsi con Allan se sarà il migliore in campo.”.