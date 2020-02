E’ scattata la quarantena per Marek Hamsik e Rafa Benitez! Le parole dello spagnolo

In quarantena, all’interno del lussuoso Westin La Quinta Golf Resort y Spa di Benahavis, nei pressi di Marbella. È la surreale situazione che stanno vivendo i due ex napoletani Rafa Benitez e Marek Hamsik, che da qualche giorno si trovano in Spagna, insieme alla comitiva del Dalian Yifang, che come molte compagini asiatiche ha scelto Spagna per il ritiro precampionato. «Non avevo mai vissuto una situazione di questo tipo nel corso della mia carriera», la schietta ammissione dell’esperto allenatore. «In situazioni normali, hai a disposizione un calendario definito, con tutte le partite fissate. Ora, invece, non ci rimane che attendere istruzioni». A causa dell’allarme epidemia, si stanno osservando tutte le precauzioni possibili. «Stiamo misurando la febbre ai giocatori due volte al giorno e teniamo tutti sotto uno stretto monitoraggio», ha confidato Don Rafa al sito The Athletic. «Dovremo restare all’interno dell’hotel e delle aree di allenamento per le prossime due settimane». Fonte: CdS