Di Lorenzo: “Dalla sfida con il Lecce sappiamo cosa non dovremo più ripetere”

Di Lorenzo ha parlato nel post gara dopo il successo del Napoli sul campo della “Sardegna Arena” contro il Cagliari anche ai microfoni del Corriere dello Sport:

«Ora ci serve continuità» la ricetta dell’esterno destro azzurro che con le sue galoppate sulla fascia ha cercato di creare pericoli dalle parti di Cragno ma allo stesso tempo di tenere sul chi va là Pellegrini. « Abbiamo fatto parecchi errori nella sfida di Lecce e da quella che è stata l’ultima nostra sconfitta abbiamo tratto parecchi insegnamenti, perché sappiamo dove non dobbiamo sbagliare più. Non era certo facile venire a giocare in Sardegna ma siamo riusciti a strappare una vittoria preziosa contro una squadra difficile da affrontare perché è ben organizzata».

Non ci sarà, però, molto tempo per godere del successo ottenuto alla Sardegna Arena perché il Napoli già venerdì sera è atteso dal Brescia sul suo rettangolo di gioco per un’altra sfida non certo semplice. «Ci penseremo da subito perché ora che tutto gira al meglio, vogliamo raggiungere quella continuità che nella prima fase della stagione ci è mancata. Il mister non si fida ancora? Ripartiamo da Cagliari e ci proiettiamo alla prossima sfida sapendo che ora possiamo avere più fiducia nei nostri mezzi. Siamo in salute e questo si vede sul campo perché ci trovavamo bene e dobbiamo solo pensare di andare avanti così. Il segreto? La voglia di sacrificarsi ma questo è un aspetto che non dobbiamo far emergere solo a parole ma che dovrà essere tradotto sul rettangolo di gioco perché ora possiamo dire di essere un gruppo».