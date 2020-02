Pagelle CdS – Zielinski crea, Maksimovic “muro difensivo”

Il Napoli, dopo aver vinto in Coppa Italia la gara d’andata contro l’Inter a San Siro, si ripete anche sul campo del Cagliari. Partita dominata dagli azzurri sul possesso palla e anche occasioni create con Elmas e Mertens su tutti. Per i sardi invece partita complicata per la costruzione della manovra e le punte ben bloccate dalla difesa partenoea. Serviva però una prodezza per passare e ci pensa Mertens che con un tiro a giro, mette la palla tra palo e rete. Nel finale forcing dei rossoblu di Maran, ma solo Klavan impensierisce Ospina dalla distanza. Secondo il Corriere dello Sport prove sufficienti anche per Di Lorenzo, Manolas e Hysaj in difesa.

Ospina 6

Di Lorenzo 6

Manolas 6

Maksimovic 6,5

Hysaj 6 (Mario Rui s.v.)

Demme 6 (Insigne 6)

Callejon 6,5 (Politano 6)

Fabian Ruiz 6

Zielinski 6,5

Elmas 7

Mertens 7

All. Gattuso 6,5

La Redazione