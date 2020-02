Scatta (ancora una volta) l’allarme in difesa: distorsione per Hysaj

Ieri a Cagliari porta imbattuta. Non succedeva dal 9 novembre, in panchina ancora Ancelotti. Parliamo di campionato, ovviamente. Mancavano Koulibaly (ancora out per motivi fisici) e Mario Rui. Al loro posto Maksimovic e Hysaj, adattato a sinistra. L’albanese si è arreso solo nel finale per una distorsione al ginocchio e oggi si valuteranno le sue condizioni. Una linea difensiva, quella azzurra, che dall’inizio dell’anno non riesce davvero e trovare pace. In Sardegna bene i difensori che hanno fatto buona guardia davanti alla porta di Ospina, ma uno dei segreti della solidità difensiva ritrovata in casa Napoli, passa anche dall’equilibrio garantito da Diego Demme in mezzo al campo. «Intanto vogliamo fare la 40 punti e poi vediamo cosa possiamo fare per arrivare in Europa». Non si monta la testa, anzi, preferisce rimanere con i piedi per terra senza pensare troppo lontano. «È vero che tra una settimana avremo il Barcellona, ma prima pensiamo al Brescia». Intanto c’è stata la vittoria sul Cagliari. «È stata una gara difficile contro una buona squadra. Ecco perché dobbiamo continuare così. Il nostro segreto? Forse quello di essere più squadra».

Il Mattino