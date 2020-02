Carlo Ancelotti: “Non voglio parlare della mia esperienza a Napoli”

Da quando è arrivato all’Everton la squadra viaggia ad una media zona Europa e non nasconde ambizioni importanti. Stiamo parlando di Carlo Ancelotti che dall’esonero di Napoli si sta togliendo tante soddisfazioni e a Radio Anch’io Sport dice la sua. “Noi allenatori siamo giudicati dai risultati, forse non ero all’altezza della squadra. Sono contento di come sta andando all’Everton ma anche dei risultati degli azzurri, ma non avevo bisogno di essere rigenerato. Preferisco quindi non parlare della compagine partenopea”.

Tornerà in Italia dopo la parentesi a Napoli? “Napoli è stata una bellissima esperienza, ho conosciuto giocatori e persone che hanno lavorato con me. La città è lì che mi aspetta per le vacanze”.