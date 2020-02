La Moviola – Doveri big con solo 25 falli fischiati

DOVERI 6,5



Cagliari-Napoli 0-1

Equilibrio da parte di Doveri, al quale si può rimproverare solo la cattiva gestione del giallo a Nandez. La sua partita alla fine si chiude con 25 falli fischiati e quattro cartellini gialli. Due meritano un approfondimento: quello dato a Joao Pedro, come riporta il CdS, per un colpo dato a Demme dopo un contatto che Doveri ha giudicato di gioco, sembra corretto (anche se il colpo è volontario); giusto quello per Nandez (da dietro, prima Hysaj, poi il pallone), ma il rossoblù non si gira mai verso l’arbitro ed anzi lo manda un paio di volte a quel paese, anche con i gesti del braccio.

