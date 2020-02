SERIE C FEMMINILE – Prosegue la marcia vincente del Pomigliano

Il Pomigliano femminile si conferma davvero inarrestabile nel campionato di serie C. Le campane battono con un secco 4-0 nel derby il Sant’Egidio e mattatrice della sfida ci ha pensato Galluccio autrice di tutte e 4 le marcature della sfida. Il Pomigliano è sempre più sola in vetta alla classifica ed è pronta per lo spareggio play-off per conquistare la promozione in B.

La Redazione