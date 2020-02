Sarebbe clamoroso: Allan può finire fuori rosa se non cambia atteggiamento

Gattuso ha dato una lezione ad Allan, non convocando per la trasferta di Cagliari, ma se il brasiliano non cambia atteggiamento potrebbe finire fuori rosa. Secondo quanto scrive l’edizione odierna de ‘Il Mattino: “Gattuso lo ha richiamato più volte, gli ha parlato nel suo ufficio e davanti a tutti. E ha capito tutto, perché lo sguardo sveglio di Allan non è difficile da essere interpretato da un allenatore come Gattuso. Ha capito, che bisogna usare la frusta”. Secondo il quotidiano, il calciatore non si darà da fare negli allenamenti e dimostrerà di aver capito lezione, il mister potrebbe decidere di lasciarlo fuori rosa.