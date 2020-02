Bucchioni: “De Laurentiis non ha capito che a Napoli dopo Sarri…”

Il giornalista Enzo Bucchioni, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Sportiva a proposito dell’ultima giornata di Serie A: “De Laurentiis non ha capito a Napoli che dopo Sarri il ciclo era finito. Sono convinto che Gattuso rimarrà, ha sintonia e ha avuto un buon mercato a gennaio. In estate si ripartirà con un nuovo progetto e una squadra rifatta all’80%. Il progetto Inter è nato pochi mesi fa, è il più giovane rispetto a Lazio e Juve. Con i biancocelesti avrei fatto giocare Eriksen, che ha qualità superiore. Era logico aspettarsi qualcosa di più dall’Inter, c’è qualcuno che ha tirato tanto la carretta. La squadra appare un po’ stanca, ci sta un momento di difficoltà. Ci sono ancora 14 partite e la squadra è in corsa. Ho sentito spesso Conte fare autocritica, prendere due gol come quelli dell’Inter è imbarazzante e non ha colpa lui. Il suo lavoro pagherà”.