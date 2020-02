Chiariello: “Solo due azzurri oltre la sufficienza, su Gattuso come allenatore…”

Il giornalista Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 21, durante la trasmissione Campania Sport: “La partita è stata molto mediocre, metto a tutti i giocatori 6 in pagella. Solo due giocatori meritano di più, sono Fabian Ruiz 6,5 che ha confermato di essere in crescita e Mertens 7 che con il suo gol ha deciso la partita. A Gattuso metto 7, il Napoli si protegge e poi riparte. Gattuso ha capitato che questo Napoli non può giocare come faceva con Sarri. Gattuso mi piace moltissimo come uomo, ma come allenatore per il momento stendo un velo pietoso. Aspetto che diventi un grande allenatore perché vuol dire che il Napoli va bene. Spero che possa restare a Napoli e costruire una carriera degna dell’uomo che è”.