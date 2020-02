Aggiornamento su condizioni Hysaj, parla Giuffredi: “Distrutto da Ancelotti”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Mario Giuffredi, procuratore di Hysaj, Di Lorenzo e Mario Rui: “Hysaj è disponibile con il Brescia? La Gazzetta dello Sport ha scritto “Interessamento del legamento crociato”. Invece il ragazzo sarà in campo tra massimo 7 giorni e non si esclude che possa essere disponibile già col Brescia. I napoletani penso debbano riconoscere la serietà, la bontà, la professionalità e la capacità del ragazzo e del calciatore. Ancelotti aveva distrutto il ragazzo del punto di vista dell’autostima, gli aveva tolto certezze”.