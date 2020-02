UFFICIALE – Da oggi in vendita i biglietti per Brescia-Napoli

Da oggi sono in vendita i biglietti per la partita di venerdì al “Rigamonti” di Brescia per la sfida tra i padroni di casa e il Napoli, con fischio d’inizio alle ore 20,45. Per il settore ospiti nessuna restrizione per i tifosi azzurri ma con l’obbligo della tessera del tifoso.

TABELLA PREZZI