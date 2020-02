Napoli-Fabian Ruiz, si ritorna a parlare di rinnovo. Suonano sempre le sirene spagnole

Dopo la partita contro l’Inter e la splendida rete a San Siro, contro il Cagliari giocherà titolare per la seconda gara di fila. Il Corriere dello Sport parla di Fabian Ruiz, con lo spagnolo che si augura di ripetere la splendida prestazione di Milano. L’ex del Betis Siviglia giocherà al fianco di Demme e Zielinski, lo stesso terzetto che ha fatto bene contro i nerazzurri, con Lobotka ed Elmas pronti in caso di necessità. Nel frattempo non smettono di suonare le sirene dalla Spagna con Real Madrid e Barcellona che chiedono ancora di Fabian Ruiz. Il club azzurro però ritorna a parlare di rinnovo con l’entourage dello spagnolo e vorrebbero inserire la clausola da 180 milioni. Si attendono nuovi segnali sul campo per poi allontanare definitivamente qualsiasi suono fastidioso dalla Spagna.

La Redazione