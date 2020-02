Il Monza di Berlusconi primo in Italia a ingaggiare il precettore sportivo

MONZA

Berlusconi «ingaggia» il precettore sportivo Il Monza istituisce, per la prima volta in Italia, la figura del precettore sportivo. Si tratta di Paolo Marchesini, ex calciatore di Olbia, Centese e Matera. La notizia che riguarda il club di Silvio Berlusconi, primo nel girone A di Lega Pro con un vantaggio di 17 punti sulla seconda, è stata pubblicata dal quotidiano «Libero». Marchesini seguirà i giocatori del Monza durante le sedute settimanali, organizzando micro esercitazioni educative. Previsti incontri mensili con i genitori, oltre a un “controllo” del comportamento delle famiglie durante le partite del club brianzolo che Berlusconi vorrebbe portare al più presto in serie A. Fonte: Il Mattino