TV LUNA – Gattuso ha scelto l’undici anti-Cagliari

Questo pomeriggio alla “Sardegna Arena” il Napoli cercherà la continuità in campionato sul terreno del Cagliari per la quinta di ritorno. Il collega di Tv Luna Carlo Alvino su twitter anticipa le scelte di Gattuso. “#CagliariNapoli stavolta potrebbe essere più semplice prevedere la formazione. Secondo me Zielinsky e no Elmas nei tre con Fabian e Demme. Davanti i “piccoletti” e dietro Hysaj a sx e Di Lorenzo a dx. Manolas e Maksi centrali”.