Il pugno duro del sergente Ringhio: A farne le spese è Allan

CASTEL VOLTURNO

Pugno duro di Gattuso: fuori Allan dai convocati per Cagliari. «Non si è allenato come piace a me, ha fatto gran camminate ed è giusto che stia a casa». Un segnale forte quello dell’allenatore al centrocampista brasiliano per il presente e il futuro. «Nessuna polemica, domani è un altro giorno, senza rancore, quando torneremo dalla trasferta di Cagliari se si allenerà come dico io verrà convocato altrimenti resterà ancora a casa» ha aggiunto il tecnico.

L’ESCLUSIONE

L’umore in quest’ultimo periodo di Allan non era dei migliori, tutt’altro. Non c’era allegria sul volto del brasiliano visto che non è stato più schierato tra i titolari da quando è tornato in gruppo (di rientro dal Brasile dopo il permesso avuto dal club azzurro per la nascita del suo terzo figlio) e cioè subito dopo la partita contro la Juventus al San Paolo. Panchina contro la Sampdoria e il Lecce, solo gli spiccioli di partita finale contro l’Inter in Coppa Italia. La concorrenza a centrocampo è aumentata con gli arrivi di Demme e Lobotka e il brasiliano dopo l’infortunio muscolare che lo mise ko per il match contro la Lazio in Coppa Italia ha fatto fatica a trovare la migliore condizione atletica.

I parametri di allenamento di Allan in settimana non risponde-vano a quelli richiesti da Gattuso, le risposte non sono state quelle previste dalle tabelle e il tecnico ha deciso di tenerlo fuori dai convocati per Cagliari. Ieri mattina alla vigilia della partenza per la Sardegna ha comunicato la sua scelta al brasiliano. Ora più che mai nel Napoli avranno spazio quelli che stanno al cento per cento della condizione fisica e mentale. Il tecnico calabrese aveva anticipato nelle scorse settimane possibili decisioni drastiche dopo la fine del mercato e lo ha fatto lasciando a casa Allan.

«Lo dissi: quando si chiuderà il mercato bisognerà pensare al Napoli al cento per cento. Io non posso gestire un giocatore ma 24-25 e non posso non essere coerente coi calciatori. Bisogna pedalare e anche forte». Niente sconti, nessun titolare fisso e posto in squadra che dovranno conquistarsi tutti di volta in volta.

Gattuso deciderà solo e soltanto in base alle risposte che avrà dai calciatori negli allenamenti e quelle di Allan negli ultimi giorni non lo hanno soddisfatto. E così il brasiliano che giocò l’ultima volta da titolare contro la Fiorentina. Match in cui venne sostituito dopo dieci minuti della ripresa da Demme e scappò via imbronciato direttamente negli spogliatoi. Dovrà brillare in questa settimana di preparazione al Brescia per tornare tra i convocati e eventualmente tra i titolari. Fonte: Il Mattino