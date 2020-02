Calcio femminile: campionato e Viareggio. Oggi Juve/Inter

La 15ª si apre con i successi di Fiorentina, Milan, Roma, Florentia ed Empoli, in attesa della super sfida di oggi tra la Juventus capolista e l’Inter di Attilio Sorbi. Per il momento Milan e Fiorentina hanno accorciato le distanze, come riporta il CdS, portandosi a -3 dalle campionesse d’Italia. Le rossonere di Maurizio Ganz sono state autrici di un poker in casa del Tavagnacco grazie alle reti di Tucceri Cimini, Giacinti su rigore, Thorvaldsdottir e Tamborini. La Fiorentina ha invece superato di misura il Sassuolo, con Giagni (un gol e un assist) protagonista.

I RISULTATI (15ª giornata)



IERI

Bari-Florentia 1-4: pt 18’ Piro (B), 20’ Martinovic (F), 27’ Imprezzabile (F); st 16’ e 33’ Nilsson (F);

Tavagnacco-Milan 0-4: st 10’ Tucceri Cimini, 16’ Giacinti (rig.), 32’ Thorvaldsdottir, 39’ Tamborini;

Fiorentina-Sassuolo 2-1: pt 6’ Guagni (F), 9’ K. Dubcova (S); st 32’ Thogersen (F);

Orobica-Empoli 0-3: st 12’ Giatras, 37’ Prugna, 47’ Hjohlman;

Roma-Verona 6-0: pt 18’ Bartoli, 20’ Bofantini, 27’ Hegerberger, 30’ Bonfantini, 46’ Andressa (rig.); st 2’ Bonfantini.



OGGI ore 12.30 Juventus-Inter (Sky Sport).



CLASSIFICA: Juventus 38 punti; Fiorentina, Milan 35; Roma 31; Sassuolo 23; Florentia 21; Inter, Empoli 18; Verona 12; Bari 10; Tavagnacco 8; Orobica 1.

VIAREGGIO DONNE, DOMANI SEMIFINALI – Roma-Genoa e Fiorentina-Juventus le semifinali (domani alle ore 15 in provincia di Lucca, rispettivamente a Capezzano e Lido di Camaiore) della Women’s Cup, la sezione femminile del torneo giovanile di Viareggio. Ieri la terza e ultima giornata della prima fase.

