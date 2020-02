Ghoulam, dall’addio a Gennaio alla convocazione di Cagliari

Il mercato invernale è stato molto intenso in casa Napoli, non solo per gli acquisti presenti e futuri, ma anche per le cessioni che non sono andate a buon fine. Come riporta il Corriere dello Sport, Ghoulam aveva diverse richieste dalla Ligue 1 come il Lille o il Marsiglia e in Premier League il Newcastle. Il giocatore franco-algerino ha deciso di restare in maglia azzurra, anche per il mancato arrivo di Ricardo Rodriguez. L’ex del Seint-Etienne ha saltato 20 partite, un calvario infinito, ora però è stato convocato per la sfida di Cagliari con l’auspicio che il peggio sia passato.

La Redazione