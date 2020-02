Conte: “Il Var a chiamata non mi piace, la Lazio si è consolidata”

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa della sfida contro la Lazio: “Sfida-scudetto? E’ una partita tra due ousider del campionato italiano, è la definizione migliore. La Lazio è una realtà ormai consolidata, entrambe vogliamo vincere. Eriksen? Lo vedremo dall’inizio nelle prossime gare, quando lo riterrò opportuno. Var a chiamata? Non mi piace, perché io non devo chiamare nessuno. La trovo una cosa non utile, ci sono le immagini. Se la situazione è chiara lo devono vedere loro, altrimenti cosa ci stanno lì a fare? Abbiamo già tanti pensieri durante la gara. La trovo una cosa non utile, ci sono le immagini”.

Ha aggiunto: “Contro la Lazio sarà sicuramente una partita ad alto indice di difficoltà. Stiamo parlando di una squadra ormai consolidata in Italia. Hanno vinto Coppa Italia e Supercoppa, si stanno consolidando anche a livello di trofei. Sono cresciuti tanto, mantenendo sempre i giocatori più forti e crescendo. Non ultimo c’è l’ottimo lavoro di Inzaghi, è inevitabile ci sia stato uno sviluppo del suo lavoro negli anni”.

Infine: “Con Milan e Napoli abbiamo giocato due gare totalmente diverse. Con i rossoneri si è giocato a viso aperto, ci sono stati 6 gol e potevano essercene anche di più. Quella con il Napoli è stata diversa, il Napoli ha attuato una strategia difensiva ottenendo un buonissimo risultato. Per vedere una bella partita bisogna essere in due, abbiamo avuto occasioni per segnare e le decisioni finali da parte nostra non sono state le migliori. C’erano però le situazioni per fare male. Abbiamo visto entrambe le gare, adesso ce n’è un’altra contro una squadra molto forte e più avanti nei lavori rispetto a noi perché sono insieme da più tempo e hanno costruito una squadra sempre più forte. Il merito va al presidente e al ds che stanno facendo un ottimo lavoro”.