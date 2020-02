Il Napoli bissa in pochi giorni il successo ottenuto a San Siro contro l’Inter, vincendo sul campo del Cagliari per 0-1. A decidere la partita in terra sarda è Dries Mertens, tiro a giro, nulla da fare per Cragno. Ecco la gioia di Carmine Martino in radiocronaca.

La Redazione