SKY, Joao Pedro: “Purtroppo, anche la contestazione, fa parte del gioco…”

Joao Pedro, capitano del Cagliari, commenta la gara ed il Momento difficile della sua squadra ai microfoni Sky: “Momento complicato, ma noi stiamo dando tutto. Purtroppo fa parte del gioco, sia perdere che la contestazione. La squadra non vince da mesi, per cui è giusto. Oggi abbiamo perso contro una squadra che attraversa momenti di difficoltà, ma è comunque molto forte. Noi dobbiamo pulire la testa, sapevamo, anche quando le cose andavano bene, che il momentaccio sarebbe arrivato, ed è arrivato. Era difficile mantenere quel ritmo, 13 risultati positivi di fila, però, non pensavamo che il momento no sarebbe durato così a lungo. Approfitto per fare i miei auguri a Pavoletti”