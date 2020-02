Paratici: “Sarri? Siamo tutti in discussione nonostante i trofei”

Fabio Paratici, chief football officer della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: “La pressione ce la mettiamo da soli, quando sei un professionista di alto livello ti aspetti tanto da te stesso. Ci mettiamo pressione per il club che rappresentiamo, i campionati non si sono mai vinti a marzo ed aprile, è tutto normale. Sarri in discussione? Alla Juventus siamo tutti in discussione. È la decima stagione, sono otto anni consecutivi che vinciamo. Siamo stati ogni anno in discussione nonostante i trofei”.