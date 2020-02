SKY, Maran: “Al momento il Napoli è la squadra più scomoda da affrontare”

Rolando Maran, allenatore del Cagliari, analizza il momento decisamente negativo della sua squadra ai microfoni Sky dopo la gara con il Napoli: “Quando lavori sempre al massimo, le aspettative si alzano, tutto questo può aver influito sui ragazzi, ma dobbiamo essere noi ad uscire da questo momento. Prima, forse, girava tutto bene, adesso, non gira niente. Anche se posso parlare solo di risultati, perchè le prestazioni non posso definirle negative. Ci dispiace per la contestazione, anche perchè cerchiamo sempre di dare soddisfazione ai nostri tifosi, ma indubbiamente questo momento no dura da troppo. C’è da dire che oggi contro il Napoli non era facile, si tratta della squadra che in questi anni è stata costantemente l’antagonista della Juventus, è la squadra, ora, più scomoda da affrontare, perchè, come tutti hanno visto a Milano, riesce a rallentare il gioco degli avversari ed oggi gli azzurri sono riusciti a far gol nell’ unica occasione che gli abbiamo concesso….”