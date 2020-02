SKY – Gattuso: “In campo solo chi sta bene, Mertens fa sembrare tutto semplice”

A fine gara, dopo la vittoria della Sardegna Arena, Rino Gattuso, tecnico del Napoli, interviene ai microfoni Sky per il commento alla partita: “No, non posso ancora dire niente, non abbiamo continuità, non mi fido, non è per mettere le mani avanti. Solo dopo un filotto di vittorie potrò dire che il Napoli è tornato. In questo momento sto facendo giocare i giocatori che stanno meglio, è in questo modo che sto facendo la formazione. Io penso che i giocatori debbano essere professionisti, poi i contratti si vedono in altre sedi. Bisogna rispettare il club, io potrei scalare le montagne per i miei giocatori, ma quando si scende in campo esigo rispetto. Lo so che mi chiederete di Allan, mi porto avanti con il lavoro, so che lui in questi mesi ha avuto richieste importanti, ma questo non riguarda me, io quando prendo il fischietto, voglio che si facciano le cose come dico io. Ma senza rancore, aspetto domani. E metterò Allan nelle condizioni di fare il meglio, ovviamente. Il Napoli ha rischiato tanto, ancora rischia, non si può giocare con il fuoco, anche con i giocatori forti si rischiano i vortici. Voglio i 40 punti, poi a fine stagione ognuno sceglierà come continuare con la propria storia. Mertens fa diventare tutto semplice, è furbo, sa come pressare e ricevere, è un giocatore completo che non sta mai fermo. Lega i reparti, noi avevamo bisogno di lui. Ma sul futuro dei giocatori non posso promettere niente a nessuno, non spetta a me. Non sono io che pago, io sono un dipendente”