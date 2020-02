SERIE B FEMMINILE – Il Napoli in casa della Lazio. G. Marino: “Importante ma non decisivo”

Domani alle ore 14,30, presso il “Centro Sportivo di Formello” si giocherà la partita di serie B femminile tra le padroni di casa della Lazio e il Napoli di Geppino Marino. Le biancocelesti sono la miglior difesa, le azzurre invece il miglior attacco. In occasione della sfida al vertice ci saranno 100 tifosi partenopei, proveniente dal Club Napoli Ostia e Club Roma Azzurra. Un banco di prova importante, l’ennesimo, al cospetto di una squadra di valore che è molto migliorata rispetto al girone d’andata”. Napoli e Lazio sono separate da due punti in classifica ma non per questo Marino ritiene la sfida nella Capitale decisiva: “Non è banale dire che sono tutte finali perché mancano dieci giornate alla fine ed il campionato è molto equilibrato. È l’occasione per dimostrare che siamo in condizione di centrare l’obiettivo che ci siamo prefissati da inizio stagione, le ragazze – specie dopo il successo sul San Marino – sono determinate nel riportare in campo quello che proviamo durante la settimana ed è ciò che cercheremo di fare anche domani”.

