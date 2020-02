Gattuso si esalta nelle difficoltà: Per la riconferma serve l’Europa!

Dura la vita dell’allenatore. Soprattutto di questi tempi che in Serie A le quotazioni sono sempre molto altalenanti. D’altra parte, si sa, il destino di chi sta in panchina dipende inevitabilmente dal rendimento di chi va in campo.

NON SOLO EUROPA

Prendiamo ad esempio il caso di Rino Gattuso. Ringhio, infatti, è arrivato a Napoli lo scorso 11 dicembre e ad accoglierlo non ha trovato tappeti rossi e gran pavese, ma un clima di terrore tra multe, ammutinamenti e risultati in caduta libera. Per risollevare la situazione ha dovuto far leva su tutta la sua grinta, ha dovuto tirare fuori il vero Ringhio che c’era in lui e ha dovuto lavorare duro, come gli piace. Sono stati mesi difficili, mesi nei quali i risultati sono arrivati a fatica e al termine di partite sofferte. Ma Ringhio non si è mai buttato giù, anzi. Da parte sua c’è stata sempre la massima volontà nel portare a termine l’obiettivo, che senza troppi misteri è sempre stato quello di raggiungere un posto per giocarsi l’Europa nella prossima stagione. La Champions resta il sogno, mentre l’Europa League sembra più alla portata dell’attuale classifica degli azzurri. Il suo contratto con il Napoli ha un’opzione per la stagione 2020-21 e il recesso da parte di De Laurentiis può essere esercitato entro maggio. Non ci sono obiettivi scritti, ma è chiaro che il futuro di Ringhio è legato a doppio filo con i risultati in campo della squadra. Una clamorosa rincorsa alla zona Champions, infatti, rappresenterebbe il migliore degli spot per strappare il rinnovo per l’anno che verrà. Fonte: Il Mattino