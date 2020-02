La sentenza della UEFA contro il City potrebbe avere ripercussioni eclatanti

IL CASO

La bomba è esplosa nella serata di ieri, ma in Inghilterra più di qualcuno se lo aspettava. Il Manchester City sarà escluso dalle prossime due edizioni della Champions League per motivi legati al Fairplay finanziario. «La Camera giudicante, dopo aver esaminato tutte le prove, ha riscontrato che il Manchester City ha commesso gravi violazioni del regolamento sulle licenze e sul fair play finanziario, sopravvalutando le entrate delle sue sponsorizzazioni nei suoi conti e nelle informazioni relative al break-even presentate all’Uefa tra il 2012 e 2016». È quanto si legge nel comunicato della Federcalcio europea che ha comminato al club britannico due anni di squalifica e 30 milioni di multa.

LE ACCUSE

Quella che ieri ha portato alla squalifica del Manchester City è un’indagine formalmente aperta a marzo 2019 e già nel maggio scorso era arrivato il rinvio alla Camera giudicante. Dopo il deferimento da parte dell’Uefa, i Citizens si erano rivolti al Tribunale arbitrale sportivo di Losanna (Tas), che però aveva giudicato «inammissibile» il ricorso poiché non c’erano ancora sentenze definitive in tal senso. Una strada che verrà nuovamente intrapresa. «Siamo delusi ma non sorpresi – il commento del City – Con la conclusione di questo processo discriminatorio, il club cercherà di ottenerne un altro imparziale il più rapidamente possibile e, pertanto, avvierà rapidamente un procedimento dinanzi al tribunale dell’arbitrato sportivo».

GLI SCENARI

Intanto il calcio europeo ha già puntato i riflettori sul City e sull’immenso patrimonio di giocatori di cui dispone. Sì, perché chissà se anche senza Champions le tante stelle del firmamento blues decideranno di re-stare a Manchester. Su tutti il più desiderato potrebbe essere proprio l’allenatore, visto che Pep Guardiola potrebbe essere tentato dal lasciare già a fine stagione. Lo spagnolo, infatti, sarebbe stato già corteggiato dalla Juventus nell’estate scorsa, salvo poi non trovare l’accordo e lasciare strada libera all’arrivo di Sarti in bianconero.

Ma quella della Juventus non sarebbe certo l’unica panchina a poter intrigare Guardiol. Visto che la posizione di Tuchel al Psg sembra tutt’altro che salda in vista del prossimo campionato. Di sicuro il terremoto che adesso sta coinvolgendo il Manchester City avrà ripercussioni anche sul prossimo mercato estivo, tra Premier League e non solo. Con la Serie A sempre attenta e interessata osservatrice delle vicende. Fonte: Il Mattino