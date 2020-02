Liga: Tutte le squadre di casa fanno valere il fattore campo

Sabato 15 febbraio ore 13:00

Mallorca-Alavés 1-0 Cucho (M) 63′

Ore 18:30

Villarreal-Levante 2-1 Moreno (V) 9′, Mayoral (L) 56′, M. Gomez (V) 61′

Ore 21:00

Granada-Valladolid 2-1 Guardiola (V) 56′, Puertas (G) 81′, Fernandez (G) 96′

Mallorca-Alavés. Il primo pericolo arriva al 13′ col tentativo di Pozo alto non di molto sopra la traversa. Al 30′ l’arbitro assegna un penalty ai padroni di casa per un tocco di mano in area dopo il consulto col VAR. Dal dischetto parte Sevila che si lascia ipnotizzare da Pacheco che salva i suoi chiudendo i primi 45 minuti sullo 0-0. Nella seconda frazione Daniel Rodriguez porta in vantaggio i padroni di casa ma l’arbitro annulla per un tocco di mano con l’ausilio del VAR, al 63′ però Cucho insacca nell’angolino sfruttando un batti e ribatti in area per l’1-0 del Mallorca. Nel finale non arriva la reazione ospite così al triplice fischio la squadra di casa si aggiudica la contesa.

Villarreal-Levante. Al primo vero affondo il Submarino Amarillo sblocca il punteggio col siluro dal limite di Gerard Moreno. Al 15′ Moi Gomez controlla la sfera dai 20 metri e calcia ma Abarisketa in volo si dimostra provvidenziale. Nel finale di tempo Mayoral cerca il pareggio con un siluro alto non di molto così al duplice fischio si va a riposo sull’1-0 per gli amarillos. Nella seconda frazione lo stesso Mayoral sigla l’1-1 con un gran tiro nell’angolino. Al 61′ il Villarreal si riporta in vantaggio col tiro dai 20 metri a fil di palo di Moi Gomez. Nel finale di gara non arriva la reazione ospite così al triplice fischio il Sottomarino Giallo conquista i 3 punti.

Granada-Valladolid. Il primo brivido arriva al 12′ col siluro dal limite al volo di Herrera alto di pochissimo. Passano 4 minuti e Sergio Guardiola impegna seriamente Rui Silva con un gran tiro a giro. Al 22′ Plano controlla la sfera dai 20 metri e calcia di poco sul fondo. Nel finale di tempo Gonalons controlla in area e calcia a botta sicura sfiorando la traversa così al duplice fischio si va a irposo ancora fermi sullo 0-0. Nella ripresa Sergio Guardiola sblocca il punteggio con missile dalla media distanza che bacia la parte interna del palo ed entra in rete. Col passare dei minuti il Granada alza il baricentro e all’81’ Puertas sbuca alle spalle di tutti in area e con un preciso colpo di testa pareggia i conti. Nel recupero i padroni di casa ribaltano la sfida con Fernandez che dopo un’azione personale entra in area e non perdona per il definitivo 2-1.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre con una gara in più

Real Madrid 52-Barcellona 52-Getafe 42-Atletico Madrid 40-Siviglia 39-Villarreal 38-Valencia 38-Real Sociedad 37-Granada 33-Athletic Bilbao 31-Levante 29-Osasuna 28-Betis 28-Alavés 27-Valladolid 26-Eibar 24-Mallorca 21-Celta Vigo 20-Leganés 18-Espanyol 18