Malfitano: “ADL è solo nella battaglia ed il Napoli ne paga le conseguenze”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Mimmo Malfitano, Gazzetta dello Sport: “10 rigori oggettivi? Esistono. E’ un dato che deve essere in qualche modo disciplinato dall’AIA, occorre spiegare meglio quali sono i criteri che determinano certe valutazioni e bisogna che se ne discuta nelle stanze della Federazione con Gravina e Nicchi. Non mi permetto di sindacare o giudicare le azioni legali, però vorrei riportare le cose alla realtà: nonostante l’avvocato Grassani sia uno dei migliori esponenti di diritto che ha lo sport italiano, allo stesso modo mi permetto di pensare ad alta voce che obiettivamente si andrebbe ad un nulla di fatto. Ci sono i risultati del campo che purtroppo possono essere avversi a 19 società, mentre 1 vincerà il campionato. La cosa che più mi impressiona è che non sento né leggo di altre contestazioni da parte di società, le sento solo qui a Napoli. Commisso ha fatto la sua sparata ed è rientrato. De Laurentiis sono anni che porta avanti questa battaglia, ma è sempre stato da solo. Non ho visto altri club entrare in maniera così dura e decisa come fa il presidente del Napoli. Perché questi silenzi? Perché la stessa Inter, che è la diretta concorrente insieme alla Lazio, sta zitta? A prenderlo a quel servizio è sempre il Napoli che al calcio italiano non è simpatico. E’ dall’inizio del campionato che ogni domenica ci sono rivendicazioni da parte di altri club. In tante altre occasioni è stato contestato ai direttori di gara che non si è ricorsi alla VAR”.