Cragno vuole fermare il Napoli e provare a riconquistare la maglia della Nazionale 

Così sul CdS:

«Con Meret siamo stati insieme in under 21 e in uno stage con Ventura. Ha grande qualità e lo sta dimostrando in ogni partita. Il mio sogno? Finire la stagione nel migliore dei modi e far parte di quel gruppo che andrà a giocarsi l’Europeo». Ha bisogno di ritrovare quella reattività che nello scorso campionato gli aveva permesso di raggiungere la maglia della Nazionale ma Alessio Cragno non ha certo smesso di lottare. L’Italia e il Cagliari aspettano le sue parate e l’estremo difensore vuole farsi, finalmente, trovare pronto.

IL SOGNO. Ci proverà contro il Napoli e riuscirci renderebbe il tutto ancora più bello soprattutto al cospetto di un avversario che, partito con mille difficoltà, ora sembra aver imboccato la strada giusta tanto da mettere paura non solo al Cagliari. Agli isolani non resta che partire da una posizione più alta in classifica per cercare di imporre il proprio gioco così come è accaduto per larga parte del girone di andata. E Cragno in questo dovrà essere il giocatore capace di fare la differenza. Gli ospiti attaccheranno a testa bassa per confermare quanto di buono fatto in coppa Italia, ma l’estremo difensore isolano si opporrà con la sua voglia di rivalsa.