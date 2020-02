ESCLUSIVA CALCIO FEMMINILE – I. Del Pizzo (port. Pomigliano): “Obiettivi? Allenarci duramente in vista del campionato”

Il calcio femminile si sta evolvendo non solo in serie A dove a livello tecnico c’è stata un’importante crescita, ma anche nelle altre categorie. Anche in serie C dove a primeggiare c’è il Pomigliano femminile che comanda il girone e gioca un bel calcio. Ilnapolionline.com ha intervistato il portiere del club campano Ilaria Del Pizzo.

Dopo la promozione in serie B con il Napoli femminile, quest’anno militi nel Pomigliano. Cosa ti ha spinto ad accettare la compagine campana? “Ho scelto Pomigliano perché è una società seria e consolidata. Hanno un progetto serio che punta a far crescere il calcio femminile in Campania e soprattutto punta su ragazze campane”.

Siete prime in classifica con un buon margine sulla seconda in serie C. Qual è il motivo del vostro successo? “La miglior “ricetta” come la vuoi chiamare tu è solo allenamento e lavoro per preparare al meglio ogni partita”.

Domani affronterete in trasferta il Sant’Egidio, secondo derby dopo il Dream Team. Come vi state preparando per questa partita? “Lavoriamo di settimana in settimana per arrivare al meglio la domenica”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco