In attesa che Mancini lo chiami, Di Lorenzo parla dei “nuovi”

Alla radio ufficiale e attraverso anche il Corriere dello Sport Giovanni Di Lorenzo analizza il momento del Napoli, sui nuovi acquisti di Gennaio e sul suo momento in maglia azzurra:

Sui nuovi: «Demme ci sta dando una gran mano davanti alla difesa, ma gli stessi Lobotka e Politano sono venuti con testa ed entusiasmo giusti. Sono rientrati anche gli infortunati e questo ci permetterà di alzare il livello».



Resta ancora un obiettivo: «L’Europeo? Per me sarebbe importantissimo raggiungerlo. Sarebbe un sogno. Tanti di noi lottiamo per un posto, sta a me continuare a dare il massimo per convincere Mancini a chiamarmi».

La Redazione