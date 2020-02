RINNOVO – Napoli-Mertens, tutto nelle mani di AdL

Domani il Napoli affronterà il Cagliari e per Dries Mertens è la partita dove può fare la storia del club, infatti i sardi sono la sua vittima preferita a livello realizzativo. Al calciatore belga mancano due gol per agganciare, oltre che tre per superare Hamsik, per entrare nella storia del club. Come riporta il Corriere dello Sport, c’è anche la questione del rinnovo del contratto, ancora distanza tra le parti anche se si è ritornati a trattare. Mertens piace all’Inter, al Monaco e al Chelsea, tutto però è nelle mani di AdL, in un rapporto che tra i due è sempre stato molto schietto. Ovviamente le parti si continueranno ad aggiornarsi e quindi non ci resta che attendere.

La Redazione