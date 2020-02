DIFESA – Gattuso sorride, finalmente potrà contare su Ghoulam

Domani alle ore 18,00 alla “Sardegna Arena” il Napoli cercherà punti contro il Cagliari per ritornare in corsa anche in campionato. Come riporta le pagine odierne del Corriere dello Sport, contro i sardi, giocherà la stessa difesa vista contro l’Inter, ma con una sostanziale novità. Non in campo, ma nella lista dei convocati, visto che Ghoulam è pienamente recuperato e finalmente farà parte del plotone azzurro dopo aver saltato 20 partite. Per il resto Ospina tra i pali, visto che Meret soffre ancora al fianco.

La Redazione