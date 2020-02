ATTACCO – Ballottaggio Callejon-Politano per la sfida di Cagliari

Per la sfida di domani alla “Sardegna Arena” contro il Cagliari c’è una buona ma anche due cattive notizie per il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso. Secondo il Corriere dello Sport, Insigne avrebbe recuperato per la gara contro i sardi, mentre sono probabilmente out per infortunio Milik e Lozano. Per l’attacco quindi favoriti Insigne o nel caso Elmas, Mertens e il ballottaggio tra Callejon e Politano. Solo a poche ore dal match il tecnico degli azzurri scioglierà le riserve.

La Redazione