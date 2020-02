Napoli-Milik, il rinnovo è sempre più distante

La questione rinnovi tiene con il fiato sospeso i tifosi del Napoli, ma anche gli stessi calciatori che vogliono quanto prima sapere del loro futuro. Mentre salgono leggermente le quotazioni di Zielinski, scendono invece quelle di Milik. Il bomber polacco, come riporta il CdS, vuole rinnovare quanto prima, dovesse non esserci il tanto agognato sì, si guarderebbe intorno per essere ceduto. Il club azzurro gli offre la clausola da 100 milioni, mentre l’entourage di Milik la vuole bassa per essere poi ceduto al miglior offerente. Troppa la distanza tra le parti e quindi al momento più no che sì del polacco per il rinnovo.

La Redazione