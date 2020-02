[Grafico form.] Cagliari/Napoli, per Maran dubbio a centrocampo, buone notizie per Insigne

Domani sera alla “Sardegna Arena”, fischio d’inizio alle ore 18,00, il Napoli cercherà riscatto anche in campionato dopo aver vinto in casa dell’Inter. I sardi hanno due punti in più rispetto agli azzurri, ma avranno diverse assenze tra infortuni (Faragò, Cacciatore e Pavoletti) e per squalifica (Nainggolan). Un dubbio per Maran, come riporta il Corriere dello Sport, a centrocampo tra Oliva e Rog, con il primo in vantaggio sul croato. In avanti Joao Pedro e Simeone. In casa partenopea c’è il recupero di Insigne in attacco, ma probabilmente non ci saranno Milik e Lozano. Per la difesa la stessa che ha giocato a Milano. Buone notizie anche per Ghoulam, potrebbe essere di nuovo convocato dopo oltre tre mesi.