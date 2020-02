La nuova vita di Elmas. Promosso, punta ad un posto a Cagliari

Elmas sprizza felicità, con tanto di celebrazione social post semifinale. Parole da duro, questa volta, dopo le lacrime che hanno commosso il web e soprattutto la sua Macedonia in occasione della prima rete con la maglia del Napoli a Marassi, con la Samp. «Contento per la vittoria ma consapevoli che al ritorno ci aspetta un’altra battaglia», il messaggio diffuso a mezzo Instagram in calce a una foto che immortala un momento della sua partita. Buona, dicevamo, in un ruolo inedito da quando è azzurra la sua vita: più offensivo, in sintesi. Ma i trascorsi non mancano: con la Nazionale macedone non è raro che occupi una posizione più avanzata, anzi, in genere è più a ridosso della punta che viene schierato. Nei due di trequarti. Fonte: CdS