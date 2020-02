Due anni senza gol, il “Professore” ritrova il posto e punta il Napoli

La febbre ha mandato al tappeto Christian Oliva che pensava di avere la sua chance già domenica scorsa al Ferraris, ma già per la sfida contro il Napoli a riprendersi la cabina di regia sarà Luca Cigarini che, dopo aver scontato il turno di squalifica, è pronto a dettare i tempi del suo Cagliari, magari nella speranza di interrompere il suo digiuno di gol che dura da due anni esatti (Cagliari-Spal 2-0 del 4 febbraio 2018).

Così come quella contro il Parma, la sfida al Napoli sarà per lui un nuovo test da ex. Appena una stagione all’ombra del Vesuvio con qualche rimpianto e un bottino di ventinove presenze totali, una in coppa Italia e ventotto, con due reti, in campionato. Sarà, questo un motivo in più per cercare di lasciare il segno e per prendere per mano un Cagliari che ha una voglia matta di voltare pagina e ricominciare a volare. Fonte: CdS