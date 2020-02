[Grafico] Cagliari/Napoli, sardi più prudenti, K2 al fianco di Manolas

Domenica alle ore 18,00 alla “Sardegna Arena” si giocherà la sfida valevole per la quinta giornata di ritorno tra il Cagliari e il Napoli. Il tecnico dei sardi Rolando Maran ha diversi problemi per infortuni e squalifica, per questo che potrebbe giocare con il 3-5-2. Out Nainggolan per squalifica e fermi per infortuni Cacciatore, Faragò e Pavoletti. Tutto sulle spalle di Joao Pedro e Simeone, con il dubbio anche dell’ex Rog. In casa dei partenopei è in forte dubbio Insigne, pronto Elmas che ha dato risposte positive contro l’Inter. In difesa Koulibaly al fianco di Manolas, mentre a centrocampo Fabian Ruiz in vantaggio su Allan e Lobotka.

La Redazione