Sarri addio, nasce il Gattusismo. L’evoluzione dei moduli

Come uscire dal «Sarrismo» e ritrovarsi nel «Gattusismo» in una notte sola, rimescolando l’anima al Napoli per strappargli un sorriso. La rivoluzione «silenziosa» è in quel fascio di terra che, improvvisamente, ha strappato un’idea, pareva fosse un mantra, e ha riscritto una verità che almeno adesso, dopo l’ora e mezza di San Siro con l’Inter, come riporta il CdS, dà la sensazione di essere quella autentica: c’è un’altra vita, anche senza il tridente. Ma del Napoli è meglio non fidarsi, non lo fa neanche il proprio allenatore – che lo sostiene persino pubblicamente – perché a volte basta poco, anche soltanto settantadue ore, per accorgersi di non averci capito assolutamente nulla.

La Redazione