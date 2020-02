Si punta al sold out per il ritorno di Coppa. Inter e Torino, le due gare al costo di una pizza

La vittoria in casa dell’Inter rappresenta il primo atto della semifinale di coppa Italia per il Napoli che il prossimo 5 marzo riceverà al San Paolo i neroazzurri per la gara di ritorno. Per l’occasione Alessandro Formisano, Head of Operations del Napoli, riportato anche da “il Mattino”, ha annunciato dei grossi vantaggi per l’acquisto dei biglietti. «Per le Curve gli abbonati compreranno il biglietto a 5 euro, mentre coloro che acquisteranno anche la partita con il Torino pagheranno 6-7 euro. Anche tutti gli altri prezzi sono bassi. Quello che voglio ricordare è che questa forma di premio per i tifosi consueti è riservata agli abbonati, che sono quelli che vengono sempre, ma anche a coloro che non sono abbonati, a cui basterà acquistare la gara di campionato casalinga più vicina per avere dei prezzi stracciati», ha spiegato Alessandro Formisano ai microfoni della radio ufficiale.

La Redazione