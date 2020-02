Gianni Improta: “Gattuso sta cambiando tatticamente il Napoli”

Ieri sera nel corso della trasmissione di Tv Luna “Globuli azzurri”, condotto da Samuele Ciambriello, è intervenuto telefonicamente il “baronetto” di Posillipo Gianni Improta sul momento del Napoli. “ Analizzando bene il percorso dall’inizio di stagione, dietro certe titubanze tattiche, dopo il cambio allenatore Gattuso inizia a dare delle certezze. Belle partite ma scarsi risultati. Gattuso è una persona intelligente e cerca di cambiare pelle alla squadra e reinventando e cambiando tattica. Ci vuole concretezza, non troppi giri di palla, pochi fronzoli, pedalare, arginare bene gli avversari ed evitare i tiri in porta. Il merito va a questo atteggiamento tattico”.

Il giornalista Dario Del Porto ha chiesto a Improta: Conte ha sbagliato a non fare entrare subito Eriksen? Poteva creare difficoltà al Napoli? “ Eriksen è un giocatore importante ma Conte lo vuole far prima ambientare per poi dargli il comando in quel reparto. Però diamo merito al Napoli che è stato all’altezza”.

Azioni che partono dalla difesa vicino al portiere. Non è più opportuno evitare questo gioco per evitare papere? Ha chiesto Samuele Ciambriello. “ Aprirei una clinica per i neo allenatori per dirgli che quel tipo di gioco non si deve più fare. Il portiere deve parare, non giocare con i piedi: non è suo compito, non si deve giocare vicino la porta. Noi tifosi soffriamo troppo”.

La Redazione