La mentalità del Napoli paga contro le big: Testa bassa e pedalare!

LA MENTALITÀ

L’atteggiamento umile, da squadra provinciale, paga contro le big. Il Napoli operaio brilla contro l’Inter annullando tutte le fonti di gioco dei nerazzurri di Conte e bloccando totalmente il temutissimo Lukaku. Gli azzurri nei grandi appuntamenti tirano fuori il massimo applicando al meglio la fase difensiva: squadra corta e compatta, aiuto costante da parte dei tutti nei recuperi per bloccare i pericoli. Baricentro più basso, tutti dietro la linea della palla in fase di non possesso, Callejon e Elmas sulla linea dei centrocampisti e solo Mertens più avanzato come punto di riferimento per le ripartenze.

Grande applicazione e sacrificio nella fase difensiva e l’inventiva dei singoli per sfruttare le situazioni favorevoli. Contro l’Inter ha funzionato tutto perfettamente. Stimoli a mille, grande attenzione e l’approccio migliore dal punto di vista mentale: contro le grandi è sempre scattato questo input e gli azzurri sono riusciti ad esaltarsi nei grandi appuntamenti. Una squadra dal rendimento alterno, capace di passare da una prestazione con tanti buchi neri come quella contro il Lecce a una perfetta come quella di Milano con l’Inter. Una squadra imprevedibile nel bene e nel male che finora ha dato il meglio contro avversari di primissima fascia e questo lascia ben sperare anche contro il Barcellona dopo le due grandi sfide di Champions League contro il Liverpool. Fonte: Il Mattino