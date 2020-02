Ultime Castel Volturno – Milik, Koulibaly e Lozano in forte dubbio per Cagliari

Il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti in vista della sfida di domenica 16 Febbraio alle ore 18,00 alla “Sardegna Arena” contro il Cagliari. La seduta si è svolta sotto una fitta pioggia e la squadra si è allenata sul campo 1 e 2. Dopo la fase di attivazione si è svolta una seduta tecnico-tattica e a seguire lavoro personalizzato al possesso palla. Chiusura con partitella a campo ridotto. Lavoro in palestra per Koulibaly e Milik, mentre leggera contrattura all’aduttore destro per Lozano.

La Redazione